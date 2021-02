Serra di cannabis a Vaccarizzo: arrestato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 52enne Antonio Giuffrida per coltivazione di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Durante un servizio di controllo in via Euforbia, nella frazione Vaccarizzo, i militari hanno notato lo strano atteggiamento del 52enne per la presenza della gazzella.

I militari, insospettitisi, lo hanno fermato per identificarlo e procedere a una perquisizione dell’abitazione. Il caratteristico odore li ha poi portati alla scoperta di una piantagione di cannabis indica nascosta.

Giuffrida aveva realizzato una serra indoor, munita di ogni impianto necessario per la coltivazione: lampade per la corretta temperatura, sistema di ventilazione e impianto irriguo, oltre ai vari concimi necessari per le 81 piante di canapa indiana alte tra i 120 e i 160 centimetri.

Inoltre, aveva anche realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica per l’alimentazione degli impianti. Giuffrida è stato posto agli arresti domiciliari.