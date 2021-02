Controlli a Librino: ce n’è per tutti i gusti

CATANIA – Controlli della polizia di Catania nel quartiere Librino, in particolare nei viali Moncada e Grimaldi, via Biagio Pecorino e via Del Maggiolino. Tante le irregolarità riscontrate.

In viale Grimaldi è stato arrestato il pluripregiudicato S. D. A., 46 anni, appartenente a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, per spaccio di cocaina. Oltre alle molteplici dosi di droga, materiale di confezionamento e denaro in contante, sono state trovate in un luogo sottoposto alla sua vigilanza 15 munizioni calibro 9 detenute abusivamente. Inoltre, è stato accertato che la sua abitazione era allacciata abusivamente alla rete Enel. Denunciato un complice per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio.

Durante i controlli, si sono presentati diversi assuntori in casa dell’arrestato che, senza mascherine e davanti ai poliziotti, che non riconoscevano poiché in abiti civili, chiedevano droga. Tra questi, alcuni sono stati sanzionati per violazione della normativa anti Covid-19, in un caso è stata sequestrata l’auto priva di assicurazione e, in un altro, P. R. di 54 anni, è stato arrestato per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e resistenza a pubblico ufficiale.

Due pregiudicati (uno dei quali agli arresti domiciliari), di 23 e 56 anni, sono stati denunciati per detenzione e spaccio di marijuana, furto di energia elettrica, invasione di edifici pubblici e abuso edilizio per aver realizzato, senza alcuna autorizzazione, 4 manufatti in cemento per destinarli a garage/deposito e attività di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi. Uno dei due è stato indagato anche per raccolta illegale di rifiuti pericolosi che, tra l’altro, non bonificati erano riversati sul verde pubblico.

Altre 9 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica e occupazione abusiva di immobili. È stata anche indagata una donna per false attestazioni sulla sua identità: trovata all’interno di un immobile occupato abusivamente, ha dato ai poliziotti generalità false e riferibili a un’altra persona.

Un 36enne residente in altro Comune e attualmente sottoposto all’obbligo di dimora è stato trovato a Catania. Infine sono stati controllati numerosi soggetti e veicoli e, in un caso, a una persona è stato contestato l’articolo 75 del D.P.R. 309/90 (detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale) con contestuale ritiro della patente di guida.

Durante le operazioni di polizia è stato richiesto l’ausilio del personale dei vigili del fuoco, Istituto Autonomo Case Popolari e Enel.