Sfilza di irregolarità alla periferia di Catania

CATANIA – Seicentoventi grammi di marijuana, 2 bilancini elettronici, 2 radio ricetrasmittenti sequestrate sono il bilancio, insieme ad alcune denunce per vari reati, di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato a Catania dai carabinieri nel quartiere Galermo-Trappeto Nord.

Quattro donne di età compresa tra i 30 e i 78 anni sono state denunciate per furto di energia elettrica. Denunciati anche il titolare 61enne di un’officina da fabbro e il titolare 45enne di un’autocarrozzeria per scarico illegale di acque reflue e occupazione abusiva di suolo pubblico. Entrambi sono stati sanzionati per oltre 10 mila euro anche per la mancata presentazione della Scia.

Denunciata anche una donna di 31 anni che teneva un equino in precarie condizioni. E’ stata anche multata per 16 mila euro a causa della mancata registrazione del codice aziendale, la mancata identificazione del quadrupede, la detenzione di farmaci acquistati senza la prescrizione veterinaria e per la detenzione nel locale adibito al ricovero dell’equino di 10 involti di fieno privi di tracciabilità.

Sono stati anche sequestrati a carico di ignoti due calessi collocati abusivamente sul suolo pubblico. Tre donne inoltre sono state sanzionate per complessivi 540 euro per non aver applicato i microchip ai propri cani.