Catania si mobilita per cinema e teatri

Il 23 febbraio 2020 iniziava per l’intero mondo della cultura un anno di profonda sofferenza a causa della pandemia, con conseguenze gravissime sull’occupazione e sul reddito dei lavoratori e delle loro famiglie. Un anno dopo l’appuntamento è con “Torniamo a fare spettacolo”, l’iniziativa promossa da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, che farà tappa anche a Catania.

Appuntamento dunque martedì 23 a partire dalle 10 in via Fava, proprio di fronte al teatro Stabile, “per dare visibilità e testimonianza al settore tutto, per alzare i riflettori sui rischi che il prolungarsi della pandemia e delle conseguenze gravi che potrebbero determinare chiusure definitive di teatri e cinema e la perdita di posti di lavoro e di molte professionalità importanti in tutti i comparti”, si legge nel documento nazionale della manifestazione,