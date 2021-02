A Catania un nuovo progetto hi-tech: in ballo ci sono 2.000 posti di lavoro

CATANIA – Un progetto di Gigafactory per realizzare un grande stabilimento di produzione di celle e moduli fotovoltaici nell’area del modulo 3 Sun della zona industriale di Catania è stato presentato dai rappresentanti di Enel al sindaco Salvo Pogliese e ai dirigenti tecnici del Comune.

L’obiettivo del progetto, che Enel sta sviluppando e che verrà realizzato con un partner industriale di rilievo, è quello di aumentare la produzione attuale fino 3 gw/annui di pannelli fotovoltaici per raggiungere significativi benefici di competitività e richiederà 500 milioni di euro di investimenti, finalizzati a iniziare la produzione nel secondo semestre 2022, come ha chiarito durante la riunione il responsabile di 3Sun Antonello Irace.

Sono previsti circa 800/1.000 posti di lavoro diretti e altrettanti nell’indotto. “Come amministrazione comunale – ha detto Pogliese – faremo velocemente la nostra parte, semplificando al massimo le procedure burocratiche e amministrative, come abbiamo dimostrato di saper fare in altre occasioni importanti per lo sviluppo, allo scopo di portare avanti questo progetto che mi auguro, anzi ne sono convinto, diventi presto realtà”.

Il progetto di Enel Green Power per Catania prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo di 42 mila mq coperti e altri 20 mila utilizzabili.