CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 34enne catanese Antonino Pasqualino per spaccio di droga. I militari, conoscendone i trascorsi in materia di droga, ne hanno seguito le mosse fino a quando ieri sera, in via Stefano Carobene, a San Cristoforo, lo hanno visto piazzare della droga in cambio di denaro a due acquirenti.

Bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune dosi di crack e marijuana. Pasqualino, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.