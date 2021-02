ENNA – E’ già stato dimesso dall’ospedale Umberto I, mentre la Procura di Enna ha aperto un fascicolo, il bambino di 10 anni che avrebbe bevuto probabilmente acqua mista a candeggina da una bottiglietta portata da casa.

Il piccolo, che si trovava a scuola, ha subito accusato dolori addominali ed è stato ricoverato in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. Indaga la squadra mobile, mentre si attendono gli esami del liquido contenuto nella bottiglia.