I fermati lo scorso 6 gennaio avrebbero ferito un sedicenne in via Bonanno dopo una rissa per una ragazza contesa

La polizia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere e in istituto penale minorile, emesse dal gip a carico di Gabriele Di Benedetto, 19 anni, e C.S., 15 anni, accusati in concorso tra loro e con un altro indagato già arrestato di tentativo di omicidio aggravato.

I due la sera dello scorso 6 gennaio avrebbero ferito, accoltellandolo in via Bonanno, un sedicenne dopo una rissa per una ragazza contesa.