Spacciano skunk nel piazzale Sanzio: presi

CATANIA – Una coppia di fidanzati, 20 anni lei e 27 lui, è stata arrestata a Catania dai carabinieri che l’ha sorpresa a spacciare marijuana ‘skunk’ nel piazzale Raffaello Sanzio. I militari sono intervenuti dopo aver fermato un 37enne di Valverde, trovato con una dose di droga.

Nella loro auto i militari hanno trovato circa 300 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento e 819 euro in contanti. La coppia è stata posta agli arresti domiciliari. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.