Solo 46 nuovi casi di Covid a Catania

I numeri della Sicilia: l’epidemia rallenta, 1.300 i guariti. A Palermo quasi la metà dei contagi giornalieri Il dettaglio per provincia

Sono 484 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Dopo la risalita di ieri (625) l’Isola torna dunque sotto quota 500. I test effettuati sono 23.794, con un tasso di positività che scende dal 2,7 al 2%.

Ventiquattro i morti, circa 1.300 i dimessi/guariti. Negli ospedali sono ricoverate 48 persone in meno (-4 in terapia intensiva).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 231 a Palermo, 56 a Messina, 46 a Catania, 42 a Siracusa, 39 ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 17 a Trapani, 15 a Enna, 7 a Ragusa.

In tutta Italia sono 12.074 i nuovi casi di coronavirus. Le vittime sono 369. In totale effettuati 294.411 test, con un tasso di positività che sale al 4,1% rispetto al 3,8% di ieri.

Le persone attualmente positive in Italia sono 388.864 (-4.822), mentre il totale delle vittime è salito a 94.540. Le persone guarite o dimesse sono in totale 2.268.253 (+16.519 rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.043 (31 in meno rispetto a ieri nonostante i 113 ingressi nelle ultime 24 ore). Le persone ricoverate con sintomi sono invece 18.274 (189 in meno rispetto a ieri).