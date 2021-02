BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla hanno arrestato il 53enne Vincenzo Bonomo per evasione. Sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, Bonomo ha pensato bene di regalarsi una giornata diversa allontanandosi da casa determinando l’allarme ai carabinieri.

Il 53enne non era nuovo a queste iniziative: scarcerato lo scorso 10 dicembre dal carcere di Messina dov’era stato recluso per reati contro il patrimonio commessi nel Siracusano, avrebbe dovuto raggiungere la sua residenza a Biancavilla, cosa in effetti non avvenuta.

Anche allora le ricerche dei militari furono serrate costringendolo a presentarsi in caserma per evitare guai peggiori. Aveva addirittura falsamente addotto, a sua giustificazione, l’essere stato scaraventato dal treno in corsa che lo stava conducendo a casa.

Adesso Bonomo, che già aveva fatto perdere le sue tracce dallo scorso 15 febbraio, è stato fermato dai militari in via Lambruschini, quindi ricollocato agli arresti domiciliari.