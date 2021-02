Tragedia alle porte di Campobello di Licata, statale chiusa per ore

CAMPOBELLO DI LICATA (AGRIGENTO) – Ancora sangue sulla Strada statale 557 di Campobello di Licata, dove un ciclista ha perso la vita in un scontro con un’auto. Ne dà notizia l’Anas.

Per cause da accertare, il mezzo a due ruote ha impattato violentemente contro un’auto all’altezza del km 1,200. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore; la situazione è tornata alla normalità poco prima di mezzogiorno.