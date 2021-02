In casa 10 chili di fuochi d’artificio illegali: denunciato 32enne (FOTO)

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno sequestrato 10 chili di fuochi d’artificio illegali trovati in casa di un 32enne, con precedenti per reati in materia di armi ed esplosivi. I fuochi d’artificio e giochi pirotecnici, privi di marchio di conformità CE ed etichettature di certificazione, erano detenuti senza autorizzazione. L’uomo è stato denunciato.