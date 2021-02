Neve sulla A19, Eolie imbiancate

MESSINA – Le Eolie sono ancora isolate e a causa delle basse temperature nelle zone sommitali è arrivata anche la neve. Da ieri pomeriggio non sono collegate con la terraferma Lipari, Salina e Vulcano e da due giorni tutte le altre isole, compresa la frazione di Ginostra a Stromboli.

Sull’arcipelago continuano a soffiare raffiche di vento proveniente da nord che hanno raggiunto i 40 chilometri orari. Il mare molto mosso (Forza 6-7) ha bloccato nei porti aliscafi e traghetti. La temperatura continua a scendere, nella notte a 3 gradi e all’alba a 5 gradi. La serata di ieri è stata caratterizzata anche da fiocchi di neve nelle zone alte di Lipari.

Nella più grande isola delle Eolie si contano i danni per le violente mareggiate. In particolare a Canneto nella Marina Garibaldi, dove sono in corso i lavori di demolizione e ricostruzione del muraglione per allargare la carreggiata e ridurre la spiaggia, mentre a Calandra hanno sventrato il manto stradale. La spiaggia è stata inghiottita dal mare. Nel borgo di Acquacalda, senza i lavori di protezione, ancora una volta il mare ha invaso le case dei residenti.

A causa del repentino abbassamento delle temperature la neve è caduta abbondantemente anche a bassa quota nel Palermitano. Nelle autostrade e nelle statali sono al lavoro i mezzi dell’Anas per liberare il fondo stradale. Anche alcuni comuni stanno inviando i mezzi spargisale nelle strade di competenza.

La neve è caduta sulla autostrada Palermo-Catania, all’altezza degli svincoli per le Madonie, sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nella zona di Lercara Friddi, e sulla statale Palermo-Sciacca all’altezza di Giacalone. Neve anche sulla statale 120 e sulle provinciali delle Madonie.



Neve oggi anche sui Nebrodi, da Floresta a Ucria a Santa Domenica Vittoria, ma anche a Tortorici, Castell’Umberto, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi e Caronia. Disagi per il trasporto, quello scolastico in particolare. Sul versante occidentale la neve ha imbiancato Cesarò, San Teodoro e la Strada Statale 117 Mistretta-Nicosia. E, in mattinata, grandinata su Capo d’Orlando.