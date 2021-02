Coronavirus: l’Italia è ferma da un mese, ma in Sicilia la pandemia rallenta

PALERMO – Mentre in Italia si è appena conclusa un’altra settimana fotocopia che con 85.000 casi ricalca sostanzialmente i dati delle quattro settimane precedenti, in Sicilia i dati tra l’8 e il 14 febbraio mostrano un ulteriore rallentamento della pandemia.

Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare, i deceduti e anche il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva. Lo dice l’ufficio Statistica del Comune di Palermo, che ha elaborato il report sugli indicatori territoriali.

In Italia, complessivamente, nella settimana dall’8 al 14 febbraio si sono registrati 85.141 nuovi positivi, l’1,7% in più rispetto agli 83706 della settimana precedente; nello stesso periodo in Sicilia si sono registrati 4190 nuovi positivi, con una diminuzione del 23,1% rispetto ai 5451 della settimana precedente.

In Sicilia sono stati effettuati 3.102,8 tamponi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 2.997,5 tamponi ogni 100 mila abitanti. Escludendo i tamponi di controllo, in Sicilia sono stati testati 35.315 nuovi casi, il 9% in meno rispetto alla settimana precedente.

In rapporto alla popolazione residente sono stati testati 710,8 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. Il dato medio nazionale è pari a 1008,2 nuovi casi ogni 100 mila abitanti. In Sicilia si sono registrati 84,3 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti.

Il valore medio nazionale è pari a 141,3. I valori più bassi si sono registrati in Sardegna (41,7), Valle d’Aosta (52,6) e Calabria (64,7), mentre i valori più elevati si sono registrati in P.A. di Bolzano (768,9), Umbria (281,2) e P.A. di Trento (262,2).

Sempre nella settimana 8-14 con riferimento ai nuovi casi testati, in Sicilia la percentuale di nuovi positivi è pari all’11,9%. Il valore medio nazionale è pari al 14,0%. In Sicilia si sono registrati 3,3 nuovi deceduti per 100 mila abitanti. La media nazionale è risultata pari a 3,8.

Il tasso di letalità (deceduti per 100 positivi) della Sicilia, calcolato con riferimento a tutti i deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è pari a 2,6. La media nazionale è pari a 3,4. Gli attuali positivi (al netto cioè dei guariti e dei deceduti) in Sicilia sono pari a 701,8 ogni 100 mila abitanti. La media nazionale è pari a 668,6.

In Sicilia ci sono 20,7 ricoverati (non in terapia intensiva), ogni 100 mila abitanti. Il valore medio nazionale è pari a 30,6. In Sicilia vi sono 3,3 ricoverati in terapia intensiva ogni 100 mila abitanti.

In Italia sono invece costanti il numero dei tamponi e l’indice di contagio nazionale Rt, appena sotto 1.