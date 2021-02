BELPASSO (CATANIA) – I vigili del fuoco sono intervenuti stamane a Belpasso (Catania) per spegnere in contrada Altarello un incendio divampato per cause in via di accertamento in un capannone dove si trovavano fieno e masserizie varie. La richiesta di soccorso è giunta poco prima delle 10. Non si segnalano danni a persone né danni significativi alla struttura.