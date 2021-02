Party clandestino per festeggiare i 18 anni

Marsala . Musica, balli e dj in un appartamento: i carabinieri multano gli 11 ragazzi presenti

MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri di Marsala durante controlli per il rispetto delle normative di contenimento del Covid 19 sono intervenuti in un’abitazione dove era in corso un party clandestino.

I militari di pattuglia nei pressi della contrada Berbarello sono stati attratti da musica ad altissimo volume che proveniva da un appartamento: all’interno hanno trovato 11 minorenni intenti a ballare con tanto di consolle e dj per festeggiare i diciotto anni di un giovane. I militari hanno posto fine ai festeggiamenti e multato i ragazzi.