Covid: Sicilia ancora sotto quota 500

Di nuovo sotto quota 500. Scendono a 479 i casi giornalieri di coronavirus in Sicilia (ieri 543), la regione è nona nel Paese. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono però in calo, 19.985, quindi la percentuale dei positivi rimane al 2,3%.

Ventiquattro le vittime del virus, 16 in meno le persone ricoverate negli ospedali (-3 in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 559.

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 144 a Palermo, 115 a Catania, 101 a Messina, 34 a Siracusa, 34 ad Agrigento, 19 a Trapani, 19 a Caltanissetta, 10 a Ragusa, 3 a Enna.

In tutta Italia i positivi giornalieri sono 11.068, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.721.879. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 221, un incremento che porta il totale a 93.577.

Sono 205.642 i test effettuati, in calo di circa 85 mila rispetto a ieri, quando ne sono stati fatti 290.534. Il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era 4,6%).

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva sono 2.085, +23 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 126. Sono invece 18.449 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 51 in meno rispetto alla giornata di sabato.

Ci sono 402.783 attualmente positivi, 1.370 in più rispetto a ieri, mentre dall’inizio dell’emergenza i dimessi e i guariti sono 2.225.519, con un incremento rispetto a ieri di 9.469.