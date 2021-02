Sequestrati discarica e 17 siti abusivi

CATANIA – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nel corso di un servizio orientato alla tutela ambientale nella provincia etnea, con l’ausilio della Componente Aeronavale del Corpo, hanno individuato e sottoposto a sequestro una discarica, estesa 5.300 metri quadrati e 17 strutture abusive in territorio di Belpasso.

Su segnalazione dell’equipaggio di un elicottero della Sezione aerea di manovra della Guardia di Finanza di Catania-Fontanarossa, i Finanzieri della Compagnia di Paternò, in collaborazione con la polizia locale di Belpasso, hanno eseguito un controllo su un’area privata, individuando numerosi cumuli di rifiuti, anche pericolosi, posti a diretto contatto con il suolo e privi di qualsiasi copertura.

Le attività condotte sul luogo permettevano di rilevare lo stato di forte degrado in cui riversava l’intera area, sia per la presenza di svariati rifiuti speciali, fra i quali rottami di autoveicoli e di elettrodomestici fuori uso, pneumatici dismessi, parti meccaniche smontate e diversi materiali ferrosi, oltreché per la presenza di alcune “fumarole” ormai spente.

Sul terreno, di proprietà di un belpassese, venivano rilevate 17 strutture edilizie precarie e completamente abusive, adibite ad uso abitativo, garage, deposito e perfino utilizzate come stalle e baracche per il ricovero di animali domestici. All’interno, i finanzieri hanno rinvenuto oltre 60 animali, tra galline, caprini, equini e cani di varie razze, allevati in totale assenza di controlli sanitari nonché privi di tracciabilità; il proprietario del terreno è stato denunciato.