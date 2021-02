Catania, scoperto il ladro della marmitta

CATANIA – Gli agenti del Commissariato San Cristoforo hanno identificato e denunciato C. F. di 38 anni, noto alle forze dell’ordine ed accusato di furto aggravato. Il malvivente, per ricavare pochissimi grammi di metallo che avrebbero dovuto assicurargli un fantomatico e illecito guadagno, è stato inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza con un terminale di scarico di un auto in mano.

Per compiere questa “bravata”, C. F. era partito da Palagonia per poi arrivare a Catania e prendere un’auto a noleggio; per sua sfortuna è incappato sotto l’occhio elettronico della videocamera installata a vigilanza dell’abitazione di un agente della polizia, che ha immediatamente informato i colleghi.