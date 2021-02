Pizzicato il pezzo grosso del clan catanese

Evade dai domiciliari e viene sorpreso in strada a parlare con altri pregiudicati

CATANIA – Ai domiciliari per associazione mafiosa si intratteneva in strada con alcuni pregiudicati. I carabinieri di Catania hanno arrestato per questo il 52enne Sebastiano Balbo.

Considerato un personaggio di primo piano del clan mafioso Cappello-Bonaccorsi e arrestato lo scorso giugno in un’operazione antimafia, era stato poi scarcerato dall’istituto penitenziario di Voghera e quindi confinato ai domiciliari nella sua casa al Villaggio Santa Maria Goretti.

In occasione di un controllo dei militari è stato sorpreso nel piazzale antistante la sua abitazione mentre si attardava a discutere con altri pregiudicati. Così è finito nel carcere catanese di Bicocca.