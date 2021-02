PALERMO – Un muro è stato sfondato da un escavatore utilizzato dagli operai della Rap (società che gestisce la raccolta dei rifiuti) mentre stavano ripulendo una discarica in via Benedetto Croce. Una manovra sbagliata e il muro è finito su cinque auto parcheggiate. Gli operai stavano ripulendo la zona da una discarica dopo la segnalazione di alcuni residenti. “E’ stata già fatta la segnalazione per il sinistro – dicono dalla Rap – e le assicurazioni pagheranno i danni provocati”.