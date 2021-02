Debellati i parcheggiatori abusivi

CATANIA – Giro di vite contro i parcheggiatori abusivi, ormai quasi debellati da una serie di operazioni interforze predisposte dalla Questura di Catania. Grazie al massiccio lavoro degli operatori, i cittadini catanesi cominciano a vedere uno spiraglio di fiducia e una maggiore percezione di sicurezza; tale traguardo si sta ottenendo grazie anche alle preziose segnalazioni tramite la ormai famosa app YouPol.

La strategia adottata dalle forze dell’ordine ha previsto la cinturazione di alcune aeree ben delimitate andando a formare un perimetro che stringendosi man mano non lascia scampo ai parcheggiatori abusivi. L’azione di contrasto ha consentito l’applicazione di sanzioni amministrative accertate da tutte le forze di polizia e dalla polizia locale, che dall’inizio dei servizi ad oggi ha riguardato circa 400 soggetti.

Oltre all’attività sanzionatoria si è avviata una seconda fase del progetto operativo, che ha permesso di procedere alla denuncia penale ai sensi dell’art. 7 c. 15 bis del Codice della strada e l’applicazione di 25 misure di prevenzione del “Divieto di accesso alle aree urbane” (Dacur), nei riguardi di altrettanti posteggiatori abusivi.

La terza fase del progetto, finalizzato allo smantellamento dell’odioso fenomeno, ha visto il coinvolgimento della Procura di Catania che, condividendo la strategia di rendere coerente ed univoco il sistema repressivo degli illeciti penali, ha emesso i primi 25 avvisi di conclusione delle indagini nei riguardi di altrettanti responsabili e recidivi.

STANATI ALTRI 13 POSTEGGIATORI. Ma l’azione repressiva continua. Ieri il servizio si è svolto in via Beato Bernardo, via S.M. La Grande, via Betlem, via Teocrito, via San Gaetano Le Grotte, piazza Currò, via Casello, via Coppola, piazza Manganelli, piazza Borsellino, piazza Verga, piazza Lanza, piazza Turi Ferro, piazza Giovanni XXIII, consentendo di sanzionare altri 13 parcheggiatori abusivi; tra questi i soliti irriducibili che saranno sottoposti ad un aggravamento dei provvedimenti penali a loro carico.

Tra i sanzionati anche un nigeriano fermato nella piazza antistante un supermercato di viale Ruggero di Lauria a seguito di segnalazione pervenuta sul sistema “YouPol”. L’uomo, cui veniva sequestrata anche la somma di euro 17, essendo privo di documenti, è stato accompagnato in questura per gli accertamenti di rito e con la conseguente espulsione dal territorio nazionale.