Furti e fuga: fermati i due catanesi che saccheggiavano i supermercati

SIRACUSA – Un uomo di 46 anni, Marcello Santitto, e una donna di 37, Grazia Simona Nicolosi, entrambi catanesi ed entrambi pregiudicati per una serie di furti commessi nei supermercati sia della provincia etnea sia di quella aretusea, sono stati colti in flagranza e arrestati dai carabinieri di Siracusa.

All’interno di un supermercato di via Elorina sono stati inquadrati dalle telecamere di sicurezza intenti a rubare varia merce. I carabinieri si sono posti all’inseguimento dei due malviventi che nel frattempo avevano guadagnato l’uscita nel parcheggio ed erano riusciti a fuggire a bordo della loro macchina.

Grazie a un posto di blocco sono stati fermati. La perquisizione ha lasciato sorpresi i militari in quanto nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati assieme alla merce appena trafugata anche altri prodotti rubati poco prima in un altro supermercato della città. L’autista lanciato nella fuga a tutta velocità è stato anche denunciato per guida senza patente in quanto già ritirata. I due sono finiti agli arresti domiciliari.

Per quanto concerne la restituzione della refurtiva si è avuto un piccolo colpo di scena: il maltolto, costituito da alcolici, confezioni di carne, prodotti cosmetici e persino dei piccoli elettrodomestici, che per politiche aziendali dei rispettivi punti vendita non poteva essere accettata in restituzione, è stato donato alla Caritas della chiesa di San Paolo.