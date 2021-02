Catania: sorpresa nella casa in vendita

L’agenzia immobiliare non riesce a entrare e chiama i pompieri: salta fuori una piantagione di canapa VIDEO

CATANIA – Avevano realizzato una serra indoor per la coltivazione della canapa indiana all’interno di una casa vuota a Catania perché in vendita, cambiando anche la serratura d’ingresso e messo a dimora in un terrazza 49 piante, alte circa 1,50 metri.

E’ la scoperta fatta dai vigili del fuoco intervenuti dopo che personale di un’agenzia immobiliare, che doveva curarne la vendita, non riusciva ad accedere nell’appartamento perché le chiavi date loro dal proprietario non aprivano la porta di casa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato la serra, la piantagione e il materiale occorrente per la sua coltivazione. I militari hanno anche accertato che il sistema elettrico era allacciato, abusivamente, alla rete di illuminazione pubblica.