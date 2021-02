Sicilia: +695 contagi, ospedali più liberi

Coronavirus: 29 morti e 1.600 guariti, il tasso di positività scende leggermente. Palermo e Catania vicine nei numeri Il dettaglio per provincia

Sono 695 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 744. I test effettuati sono 22.360, con il tasso di positività che scende dal 3,3 al 3,1%.

Ventinove i morti giornalieri, 59 in meno le persone ricoverate negli ospedali (-6 in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 1.600.

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 218 a Palermo, 197 a Catania, 93 a Messina, 58 ad Agrigento, 38 a Siracusa, 33 a Trapani, 23 a Ragusa, 22 a Caltanissetta, 13 a Enna. La regione è settima in Italia per numero di positivi giornalieri.