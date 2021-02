ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato il 43enne Ferdinando Rovito ad Aci Catena per evasione dai domiciliari. Rovito, che si trovava agli arresti domiciliari per il furto di un’auto, aveva pensato bene di prendersi un diversivo allontanandosi a bordo della propria macchina.

Purtroppo per lui i militari hanno effettuato una verifica presso la sua abitazione e, constatata la sua assenza, hanno attivato le ricerche e lo hanno sorpreso stava incamminandosi per far rientro a casa. Bloccato e arrestato, è stato ricollocato ai domiciliari.