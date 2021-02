Nel cellulare la foto della sua ex fiamma, la compagna gelosa lo prende a martellate

Mascali . La donna di 49 anni è stata arrestata per tentato omicidio

CATANIA – Una donna di 49 anni a Mascali (Ct) ha ferito il compagno di 68 con un martello in testa e lo ha poi colpito al torace con un coltello da cucina dopo che ha scoperto nel suo cellulare la foto di una donna.

E’ stata arrestata dai carabinieri per tentativo di omicidio e maltrattamenti in famiglia ed è stata rinchiusa nel carcere di piazza Lanza.

A nulla sono valse le giustificazioni dell’uomo, che ha detto che era solo una foto ricordo di una vecchia fiamma. La lite tra i due è scoppiata dopo che la figlia è andata a scuola. In casa della coppia i militari hanno sequestrato il martello e il coltello, con una lama di 20 centimetri. La vittima, medicata dal 118, non ha voluto essere trasportato in ospedale.