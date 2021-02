Sicilia: i nuovi positivi sono 478, nell’ultima settimana un calo del 14%

Ancora un calo. I nuovi casi di coronavirus in Sicilia sono 478, circa 100 in meno rispetto a ieri. Scendono anche i test effettuati, 22.446 (ieri oltre 25.000), con una percentuale di positivi che passa dal 2,3 al 2,1%.

Ventidue i morti, mentre negli ospedali sono ricoverate 3 persone in meno nel saldo tra ingressi e uscite (+3 in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 533.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 137 a Palermo, 117 a Messina, 107 a Catania, 55 a Siracusa, 21 a Trapani, 18 a Caltanissetta, 13 a Ragusa, 6 ad Agrigento, 4 a Enna.

NELL’ULTIMA SETTIMANA SCENDONO I NUMERI. Notizie incoraggianti dal report settimanale della Protezione civile sulla pandemia in Sicilia, elaborato dall’ufficio statistico del Comune di Palermo. Secondo i dati resi noti, sono in calo tutti gli indicatori tranne quello degli accessi alle terapie intensive negli ospedali dell’Isola.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5.451, il 14,2% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrata una diminuzione del 29,6%. I tamponi positivi sono il 14,1% delle persone testate, in calo rispetto al 15,7% della settimana precedente.

Il numero degli attuali positivi è pari a 39.009, 3.280 in meno e le persone in isolamento domiciliare sono 37.633, 3.127 in meno, sempre rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1.376, di cui 178 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 153 unità (di cui -26 in terapia intensiva).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati però 73 nuovi ingressi in terapia intensiva (+4,3% rispetto ai 70 della settimana precedente). I guariti sono 98.863, aumentati di 8.527 unità e la percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 69,8% (era il 66,4% domenica scorsa).

Il numero dei deceduti è 3.682, 204 in più rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come domenica scorsa). Infine, i ricoverati complessivamente rappresentano il 3,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%)”.

IN ITALIA PERCENTUALE STABILE. Nelle ultime 24 ore in tutta Italia sono 7.970 i nuovi casi di coronavirus. Ieri erano stati 11.641 Le vittime sono 307, a fronte delle 270 di ieri.

Sono stati 144.270 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati (ieri erano stati 206.789, c’è quindi l’usuale forte calo della domenica), con un tasso di positività del 5,5% (ieri era stato del 5,6%).

Le vittime ufficiali salgono a 91.580, mentre i casi totali sono ora 2.644.707. Gli attualmente positivi sono scesi a 419.604, quindi 7.420 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.133.523 (+15.082), mentre in isolamento domiciliare ci sono 397.934 persone, in calo di 7.717 unità.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 139. I ricoverati con sintomi sono invece 19.527, in aumento di 261 rispetto a ieri.