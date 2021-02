A Catania il cane si adotta on line: sul sito del Comune la galleria fotografica

CATANIA – A Catania è ora possibile adottare on line un cane scegliendolo tra quelli che il Comune propone in una galleria fotografica sul suo portale, cliccando nell’area Catania Semplice all’indirizzo: https://www.comune.catania.it/amicia4zampe/category/Cerco-casa.

La procedura digitale, messa a punto dagli assessorati alla Tutela degli animali da quello ai Sistemi informativi, arriva dopo le positive esperienze degli ultimi mesi e la collaborazione attiva delle associazioni di volontariato che ha già permesso di ridurre di gran lunga in città il fenomeno del randagismo.

“Un fatto di straordinario valore etico e civile – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – adottare l’animale prelevandolo dal canile e quindi già sottoposto a tutte le necessarie attenzioni sanitarie, con un meccanismo semplicissimo, una modalità che ci pone all’avanguardia sotto il profilo della tutela degli animali d’affezione. Questa impostazione è associata a una buona azione di governo che consiste in un cospicuo risparmio per le casse comunali, per via dei minori esborsi del Comune riguardo alle spese di custodia e mantenimento nei canili, che fino al 2018 erano di circa due milioni di euro all’anno”.