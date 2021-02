Zero fiuta, pusher di Aci Catena arrestato

Cocaina, marijuana e kit per il confezionamento della droga trovati in un’abitazione di via Blanco

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri della Stazione Aci Catena, coadiuvati dai colleghi del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 28enne di Aci Catena per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I movimenti del giovane venivano seguiti da tempo, così i carabinieri si sono direttamente presentati nella sua abitazione di via Blanco; alla vista dei militari l’uomo ha consegnato spontaneamente un contenitore con 30 dosi di cocaina. Un gesto apprezzato forse per alleviare i guai giudiziari, ma il cane antidroga “Zero” non si è lasciato “impietosire” e nella stanza da letto ha fiutato la presenza di altra droga. Un ulteriore controllo ha permesso di rinvenire altri 10 grammi di cocaina, bustine in plastica per il confezionamento al minuto delle dosi e tre bilancini di precisione.

La ricerca poi è stata estesa anche ad un garage di cui l’arrestato aveva l’utilizzo e nel quale, in particolare, in militari hanno rinvenuto alcuni grammi di marijuana a

testimonianza della manipolazione di quella sostanza stupefacente da parte dell’uomo.