CATANIA – Un terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter si è registrato questa mattina alle 9.58 nel mar Ionio meridionale, antistante il golfo di Catania ad una profondità di 11 chilometri.

L’evento sismico è stato seguito da un altro terremoto (in questo caso di magnitudo 2.3) rilevato in territorio di Milo. In entrambi i casi, le scosse sono state poco avvertite dalla popolazione. La situazione è comunque monitorata dall’Ingv di Catania. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.