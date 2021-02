Sicilia, che calo: +574 positivi

Da tanti giorni in Sicilia il numero dei nuovi positivi non era così basso: sono 574, nelle ultime 24 ore. Ieri erano 836. Considerando il numero di test, poco meno di 25.000, il tasso di contagio scende al 2,3%.

Venticinque i morti, 29 in meno le persone ricoverate negli ospedali (+1 in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 806.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 213 a Palermo, 153 a Catania, 98 a Messina, 55 a Siracusa, 17 a Trapani, 14 a Caltanissetta, 10 a Ragusa, 10 ad Agrigento, 4 a Enna. Per numero complessivo la regione è ottava in Italia.

In tutta la nazione sono 11.641 i nuovi casi di coronavirus. Ieri erano stati 13.442. Le vittime sono 270, a fronte delle 385 di ieri.

Sono 206.789 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 282.407), con un tasso di positività del 5,6% (ieri era stato del 4,7%, quindi 0,9% in più oggi).

Le vittime ufficiali salgono a 91.273, mentre i casi totali sono ora 2.636.738. Gli attualmente positivi sono scesi a 427.024, appena 10 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.118.441 (+11.380), mentre in isolamento domiciliare ci sono 405.651 persone, in aumento di 135 unità.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.107, in calo di 3 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 105. I ricoverati con sintomi sono invece 19.266, in calo di 142 rispetto a ieri.