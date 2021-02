Priolo Gargallo

PRIOLO (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato Giuseppe Corrado Fiasché, 54 anni, appartenente alla comunità dei “caminanti”, noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali. L’arrestato deve scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione poiché responsabile di una rapina commessa in Toscana ed una truffa commessa a Messina. Il soggetto sostanzialmente è un vero e proprio professionista della cosiddetta “truffa dello specchietto”, ovvero di quell’abile raggiro posto in essere da chi, fingendo che il malcapitato di turno gli abbia danneggiato il veicolo urtandolo, pretende seduta stante somme di denaro a titolo di risarcimento. L’uomo in particolare, quando non riusciva ad ottenere subito l’indebito risarcimento, faceva valere le sue ragioni mostrando un coltello a serramanico, come è avvenuto nel corso della rapina perpetrata in Toscana e che gli è valsa la condanna oggi in espiazione.