“Lupi” scovano oltre 11 chili di marijuana

Catania . Arrestato un giovane per spaccio, garage trasformato in deposito di droga VIDEO

CATANIA – I carabinieri della “Squadra Lupi” hanno arrestato Manuel Leonti, 22 anni, catanese, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’incisiva azione investigativa dei “Lupi” ha permesso di scovare un garage in via Lucchese Palli con un gruppetto di giovani che lo aveva destinato a base logistica per la lucrosa attività di spaccio.

In seguito ad alcuni appostamenti, i militari dell’Arma hanno notato Manuel Leonti sopraggiungere a bordo di uno scooter Honda Sh; il giovane è stato immediatamente bloccato mentre cercava di entrare nel garage; addosso aveva 20 grammi di marijuana suddivisa in due buste.

A quel punto, i controlli si sono concentrati all’interno del garage, dove sono stati rinvenuti diversi scatoloni con varie buste in polietilene contenenti complessivamente 11 chili di marijuana, intere confezioni di sacchetti identici a quelli rinvenuti nelle tasche dell’arrestato, nonché l’indispensabile bilancia digitale di precisione.

Leonti è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità

giudiziaria.