Ricoverato per Covid scappa dall’ospedale

Mazara del Vallo . Un 34enne rintracciato mentre si aggirava per le vie del centro: denunciato

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – I carabinieri di Mazara del Vallo hanno denunciato un 34enne di Marsala, posto in quarantena e ricoverato presso il reparto Covid dell’ospedale Abele Ajello in quanto risultato positivo, sorpreso dai carabinieri, allertati dal personale sanitario dell’ospedale, mentre si aggirava per le vie del centro, tra bar e luoghi di passeggio.

Il 34enne è stato rintracciato e identificato nei pressi di corso Umberto. I militari, sentiti i testimoni, si sono attivati per ricostruire i suoi precedenti contatti anche attraverso l’analisi di filmati estrapolati da impianti di videosorveglianza.

L’uomo dovrà ora rispondere del reato di epidemia colposa continuando la quarantena presso il suo domicilio.