Armi e droga in casa, arrestato 54enne (FOTO)

PALERMO – La polizia di Palermo ha arrestato Daniele Marchello Castellana, 54 anni, accusato di detenzione illegale di armi, produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica.

Gli agenti della Digos, nel corso di una perquisizione in casa, gli hanno trovato diverse baionette, pugnali e sciabole, una pistola a tamburo molto antica, 2 carabine ad aria compressa e 10 munizioni da guerra calibro “7.62” integre. In un magazzino sono stati trovati 700 grammi di marijuana mentre in un’area attigua una coltivazione di droga. L’impianto di aerazione era allacciato all’Enel.