Fermato il finto tecnico dei condizionatori

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato un catanese di 56 anni per tentata truffa. Un poliziotto libero dal servizio, mentre si trovava a piedi in una via del centro, ha sentito una donna, titolare di un negozio, chiedere aiuto.

Un signore poco prima aveva infatti tentato di truffarla, era entrato nel negozio millantando di essere il tecnico incaricato di aggiustare i condizionatori e chiedendo in cambio 50 euro.

L’agente ha raggiunto e bloccato l’uomo, chiedendo l’aiuto di una volante per poter effettuare gli accertamenti. Dai controlli è emerso che anche altri tre negozianti della zona erano stati raggirati in passato dal 56enne con la stessa tecnica.