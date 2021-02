Arrestato pusher che vendeva marijuana in via Playa

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 38enne Sebastiano Benedetto Bramante. Lo hanno osservato lungamente in via Playa, finché non l’hanno visto effettuare un veloce scambio con un giovane, successivamente trovato in possesso di 7 grammi di marijuana.

I militari pertanto hanno perquisito la casa di Bramante e hanno trovato ulteriori 7 grammi di marijuana nascosti all’interno di una scarpa. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.