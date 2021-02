Deve scontare 7 anni per droga: in carcere (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Librino, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania, hanno arrestato il 40enne Salvatore Antonio Giuffrida, che era ai domiciliari. Dovrà espiare la pena di 7 anni, 7 mesi e 25 giorni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti. E’ stato portato nel carcere di Piazza Lanza.