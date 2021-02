Acireale, auto in doppia fila scatena la rissa

ACIREALE (CATANIA) – La polizia di Acireale ha denunciato due 41enni, un 22enne e un 55enne, tutti incensurati, per rissa.

Gli agenti rientrando in sede hanno udito delle urla proprio nei pressi del commissariato: all’altezza di un’auto parcheggiata in seconda fila, era infatti scoppiato un parapiglia fra più persone, le quali si scambiavano reciprocamente dei colpi.

Due poliziotti sono intervenuti immediatamente per separare i litiganti e una volta riportata la calma, hanno bloccato i quattro. Il tutto è cominciato a causa di un litigio tra due automobilisti per un’auto parcheggiata in maniera non conforme e che non consentiva la manovra ad altre auto.

Il litigio si è poi trasformato in rissa per l’intromissione dei parenti di uno dei due intervenuti per dare manforte al congiunto.