Sicilia, Covid ancora giù: +616

Il tasso di positività scende al 2,4%, trentuno i morti. Nuovi casi: Palermo +226, Catania +151 Il dettaglio per provincia

Ancora un calo: in Sicilia i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore sono 616 (ieri 789). I test effettuati sono 25.206, dunque il tasso di contagio scende dal 3,5 al 2,4%.

Trentuno i morti, 47 in meno le persone ricoverate negli ospedali (-5 in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono circa 1.700.

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 226 a Palermo, 151 a Catania, 74 a Trapani, 53 a Messina, 47 a Siracusa, 25 ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 12 a Ragusa, 8 a Enna.

GUARISCE CENTENARIA A ENNA. Una centenaria è stata dimessa dal reparto Covid dell’ospedale di Enna, dove era ricoverata. La signora ha festeggiato il centesimo anno di età lo scorso dicembre, circondata da figli e nipoti. Lo scorso 29 gennaio, le era stata riscontrata la positività, colpita dalla polmonite dovuta al virus, era stata ricoverata nell’ospedale Umberto I di Enna. Le cure somministrate secondo il protocollo sono state efficaci ed è stata dimessa dopo una settimana di degenza.

ITALIA: AUMENTANO I NUOVI CASI. La Sicilia è ottava per numero di nuovi casi. In tutta Italia se ne contano 14.218 (ieri 13.659). Le vittime sono 377 (ieri erano state 421). Considerando i 270.507 i test (ieri appena 400 in meno), il tasso di positività è del 5,2% (ieri era stato del 5,05%).

In totale da inizio epidemia i casi sono 2.611.659, i morti 90.618. Gli attualmente positivi sono 429.118 (-1.159), i guariti e i dimessi 2.091.923 (+14.995), in isolamento domiciliare ci sono 407.401 persone (-982).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece 19.575, quindi 168 in meno di ieri.