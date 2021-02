La Santa a numero chiuso

Catania: ingressi contingentati in piazza Duomo per permettere ai devoti di salutare Agata

CATANIA – Ingressi contingentati in piazza Duomo a Catania per permettere a fedeli di portare dei fiori o dire una preghiera davanti ai cancelli della cattedrale nel giorno della festa di Sant’Agata, patrona della città.

E’ la gestione dell’ordine pubblico per consentire ai devoti, molti dei quali indossano il tradizionale sacco bianco, per potere esprimere fisicamente la loro vicinanza alla martire.

L’ingresso e l’uscita è sono gestiti dalle forze dell’ordine presenti sul posto. In piazza Duomo, per fare fronte all’emergenza da Covid, è ancora in vigore un’ordinanza comunale che vieta lo stazionamento nell’area.