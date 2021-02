LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Tre sbarchi di migranti si sono registrati nelle ultime ore a Lampedusa (Ag). Circa 150 le persone approdate nell’isola. All’hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 288 ospiti, fra cui donne e 105 minori non accompagnati. Per oggi è previsto, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, il trasferimento di 150 persone; mentre ieri in 130 erano stati imbarcati sulla nave quarantena “Allegra”, attualmente in rada a Lampedusa.