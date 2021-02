De Luca e il bluff delle dimissioni

VIDEO Le strappa in diretta e sfida Musumeci Colpo di teatro nel suo stile: il sindaco di Messina provoca gli avversari sghignazzando a champagne. E la traduttrice lo segue

MESSINA – Aveva annunciato le dimissioni. Poi, con un colpo di teatro alla De Luca, il sindaco di Messina in diretta Facebook le ha strappate platealmente, sghignazzando e provocando i suoi avversari.

“E tutti quelli che avevano lo champagne pronto?”, ha chiesto sarcasticamente a due minuti dalla mezzanotte, ultima scadenza utile. Dimissioni ritirate, dunque, anche se le condizioni prospettate per restare – la rimozione del direttore generale dell’Asp Paolo La Paglia e 17 voti in Consiglio comunale (ne sono arrivati 16) – non si sono verificate.

Quindi la sfida al governatore Musumeci: “Nello, ti dico da qui in diretta che da questo momento comincia il tuo declino politico”. E all’assessore Razza: “So che mi odi, la tua carriera è finita”.