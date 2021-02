Allaccio abusivo alla rete elettrica in un condominio in via Poulet: denunciato (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato un 33enne per furto aggravato. I militari, con l’ausilio di tecnici della “Enel distribuzione”, hanno effettuato un controllo in un condominio di via Poulet riscontrando che l’uomo aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, oltretutto mediante collegamenti artificiosi che compromettevano la sicurezza di tutti i residenti. I tecnici hanno provveduto al ripristino del contatore e alla relativa messa in sicurezza dell’impianto.