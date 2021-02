Sicilia: Covid fa un altro passo indietro

Scende ancora il numero dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 789 (ieri 886). I test sono poco meno di 22.400, con un tasso di positività che passa dal 3,6 al 3,5%.

Si abbassa finalmente anche il numero dei decessi: sono 24. Negli ospedali sono ricoverate 37 persone in meno (-6 in terapia intensiva), 1.233 i dimessi/guariti.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 315 a Palermo, 211 a Catania, 63 a Siracusa, 61 a Trapani, 49 a Messina, 36 a Caltanissetta, 34 ad Agrigento, 10 a Enna, 10 a Ragusa.

Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia con 1.746, Campania 1.544, Emilia Romagna 1.192. Poi Lazio, Puglia e Piemonte. Settima la Sicilia.

In tutta Italia i positivi giornalieri sono 13.659. Ieri erano stati 13.189. I morti sono 421 (ieri erano stati 476). In Italia è stata superata la soglia delle 90 mila vittime ufficiali per il Covid: il totale è infatti arrivato a 90.241.

Gli attualmente positivi sono 430.277 (-4.445), i guariti e i dimessi 2.076.928 (+17.680), in isolamento domiciliare ci sono 408.383 persone (-4.123).

Sono stati 270.142 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 279.307, quindi quasi 9 mila in più), con un tasso di positività del 5,05% (ieri era stato del 4,7%, in aumento quindi dello 0,3%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.151, in aumento di 6 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 147. I ricoverati con sintomi sono invece 19.743, quindi 328 in meno di ieri.