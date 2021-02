Catania: fa multare posteggiatore arrogante

Denuncia di un automobilista: la polizia interviene in piazza Falcone

CATANIA – Un dettagliato esposto presentato a Catania da un automobilista alla polizia circa i modi arroganti di un parcheggiatore abusivo ha indotto la questura ad avviare da parte della squadra mobile indagini per verificare l’eventuale calibro criminale dell’uomo, il 51enne C. M., che è stato sanzionato dalle volanti intervenute in piazza Falcone, dove ‘esercitava’.

Inoltre, a seguito di una mappatura della città volta a individuare e reprimere il fenomeno, sono stati sanzionati 16 parcheggiatori abusivi, alcuni dei quali anche per violazione del divieto d’accesso alle aree urbane emanato dal questore di Catania nei confronti degli irriducibili; per loro saranno adottati ulteriori provvedimenti penali.