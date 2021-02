CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 35enne Antonino Andrea La Piana per evasione. Dal 28 dicembre scorso agli arresti domiciliari per violazione della legge sugli stupefacenti, aveva pensato bene di regalarsi un diversivo passeggiando sotto casa in via Capo Passero. I militari nel pomeriggio di ieri, durante il loro pattugliamento della zona purtroppo meta per gli assuntori di sostanze stupefacenti, hanno immediatamente riconosciuto quella loro vecchia conoscenza che tranquillamente discuteva sotto i portici in compagnia di conoscenti.

Hanno così immediatamente bloccato il giovane, che quasi non si capacitava della motivazione del loro operato.