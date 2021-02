CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Granieri, nella frazione Santo Pietro di Caltagirone, hanno arrestato un 74enne di Niscemi per detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di munizionamento. I militari avevano subodorato che l’uomo, un imprenditore agricolo, avrebbe potuto detenere armi nella propria azienda in Contrada Terrana. Ieri mattina pertanto si sono presentati informandolo della necessità di effettuare una perquisizione.

In un tubo in plastica, occultato sotto uno strato di terra sul quale era stato adagiato un cumulo di rifiuti, c’era un fucile cal. 12 marca Franchi già carico e recante l’abrasione del contrassegno matricolare, nonché 50 cartucce per pistola cal. 6,35 e altre 12 per fucile sempre cal. 12. Il ritrovamento ha determinato anche il ritiro cautelare di altre armi che l’uomo deteneva legalmente. L’anziano è stato posto agli arresti domiciliari.